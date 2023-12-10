Глава МИД Германии: Израиль должен лучше защищать гражданских в Газе

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что израильская армия должна лучше защищать гражданское население в Газе.

Заявление Бербок в воскресенье приводит немецкое министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

"Чтобы помочь, нам нужны гуманитарные паузы. В то же время, израильская армия должна лучше защищать гражданское население в Газе. Недостаточно призывать людей искать убежище, когда, на самом деле, почти никакая защита невозможна на месте", – заявила Бербок.

Она отметила, что гуманитарная ситуация в Газе с каждым днем становится все более отчаянной, а больше всего страдают женщины и дети, которые "едят последними и умирают первыми".

"Как международное сообщество, мы должны сделать все, чтобы облегчить эти страдания и обеспечить поступление большего количества помощи в Газу", – сказала министр.

В то же время представитель Государственного департамента США заявил в субботу, что Вашингтон продолжает четко дать понять правительству Израиля, что он должен придерживаться международного гуманитарного права и принимать все возможные шаги, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

Напомним, США 8 декабря наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта по гуманитарным соображениям.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года.