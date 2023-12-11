Рада ЄС обговорить можливі "гарантії безпеки" для України

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять можливі "гарантії безпеки" Євросоюзу для України у продовження декларації G7, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це перед зустріччю розповів головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"Що стосується України, ми презентуємо дуже досконалі безпекові зобов’язання, які будуть презентовані на саміті Євроради пізніше цього тижня, після того як генеральний секретар з безпеки та оборони, мій заступник Шарль Фріз їздив до Києва на консультації з українською стороною. Ми маємо обговорити, як далі рухатися з цими пропозиціями, і збільшити нашу підтримку", – зазначив Жозеп Боррель.

Боррель зауважив, що інтенсивність бойових дій не знижується та що нещодавно відбулася наймасовіша російська атака ударними безпілотниками на Київ.

"Зараз час задіяти усі наші спроможності на підтримку України", – наголосив дипломат.

Боррель зазначив, що буде йтися про збільшення спроможностей Європейського фонду миру і координацію двосторонніх угод країн-членів з Україною і допомоги на рівні всього ЄС.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

На початку минулого тижня Україна почала консультації з ЄС щодо колективних безпекових гарантій, як розвиток декларації Групи семи про підтримку України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

У листопаді почалися такі консультації з Німеччиною та Італією, а перед тим – з Нідерландами і Францією.