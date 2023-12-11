Министр иностранных дел ЕС обсудят возможные «гарантии безопасности» для Украины

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудят возможные "гарантии безопасности" Евросоюза для Украины в продолжении декларации G7, подписанной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом перед встречей в Брюсселе рассказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"Что касается Украины, мы представим очень совершенные обязательства по безопасности, которые будут презентованы на саммите Евросовета позже на этой неделе, после того, как генеральный секретарь по безопасности и обороне, мой заместитель Шарль Фриз ездил в Киев на консультации с украинской стороной. Мы должны обсудить, как дальше двигаться с этими предложениями, и увеличить нашу поддержку", – отметил Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что интенсивность боевых действий не снижается и что недавно произошла массовая российская атака ударными беспилотниками на Киев.

"Сейчас пора задействовать все наши способности в поддержку Украины", – подчеркнул дипломат.

Боррель отметил, что речь будет идти об увеличении возможностей Европейского фонда мира и координации двусторонних соглашений стран-членов с Украиной и помощи на уровне всего ЕС.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние соглашения с государствами, которые согласятся с предоставлением обязательств по обеспечению безопасности, будут подписаны позже.

В начале прошлой недели Украина начала консультации с ЕС относительно коллективных "гарантий безопасности".

В ноябре начались такие консультации с Германией и Италией, а прежде – с Нидерландами и Францией.