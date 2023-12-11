Испания: Соглашение по Гибралтару зависит от решения судьбы аэропорта

Соглашение между Испанией и Великобританией относительно статуса Гибралтара после Brexit зависит от соглашения по использованию аэропорта.

Как пишет "Европейская правда", об этом El Pais заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Reuters.

"Мне кажется прогрессом то, что рейсы могут поступать из аэропортов Испании и других европейских стран, способствуя развитию туризма и отношений. Аэропорт должен быть в соглашении", – отметил глава МИД Испании.

По его словам, Мадрид представил Лондону предложение, которое включает свободное передвижение людей и товаров, устранение физической границы между Гибралтаром и Испанией, а также использование аэропорта.

"Соединенное Королевство должно решить – оно хочет этого или простого применения европейского законодательства", – сказал Альбарес.

Статус Гибралтара, анклава на южной оконечности Испании, находящегося под британским правлением с 18-го века, и то, как охранять границу с Испанией, стали предметом споров после того, как Британия проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году.

Анклав был исключен из соглашения о Brexit, достигнутого между Британией и ЕС.

Испания, Великобритания и Европейский Союз договорились 31 декабря 2020 года, за несколько часов до полного выхода Британии из ЕС, что Гибралтар останется частью соглашений ЕС, таких как Шенгенская зона, а Испания будет охранять порт и аэропорт до тех пор, пока не будет найдено долговременного решения.

Ранее сообщалось, что Испания готова подписать с Британией соглашение о статусе Гибралтара после Brexit.

Перед этим Министерство иностранных дел Испании на прошлой неделе после призывов парламентариев выразило протест Великобритании из-за инцидента в начале октября в районе Гибралтара, когда британский корабль Cutlass перехватил судно испанских ВМС Isla de León.

Инцидент привел к очередному обострению отношений между испанским и гибралтарским правительствами в то время, как обе стороны ведут переговоры о статусе Гибралтара и движении людей и транспорта через него после выхода Великобритании из ЕС.

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