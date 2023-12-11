Глава МЗС Литви: Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про те, що Угорщина не змінила планів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядати на саміті лідерів Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами у Брюсселі.

"Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує", – зазначив Ландсбергіс.

За його словами, наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала.

"Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи", – додав Ландсбергіс.

Раніше повідомляли, що станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядати на саміті лідерів Євросоюзу.

Угорський прем'єр Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

Нагадаємо, у неділю президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини.

Також він провів телефонну розмову про майбутній саміт з президентом Франції Емманюелем Макроном, який у п'ятницю приймав Орбана в Парижі, та з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.