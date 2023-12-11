Глава МИД Литвы: Венгрия против Европы и всего, что она поддерживает

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал информацию о том, что Венгрия не изменила планов заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами в Брюсселе.

"Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт – против Европы и всего того, что она поддерживает", – отметил Ландсбергис.

По его словам, сейчас идет столкновение между теми, кто хочет, чтобы Европа была сильной, и теми, кто не хочет, чтобы Европа вообще существовала.

"Если мы найдем рациональное решение, этот шаг может быть решенным. Если нет, нас ждут темные времена", – добавил Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза.

Венгерский премьер Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Орбаном во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Также он провел телефонный разговор о предстоящем саммите с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в пятницу принимал Орбана в Париже, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен