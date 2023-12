Главный дипломат ЕС встретился с лидером белорусской оппозиции

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель рассказал в своем Twitter (X).

Боррель отметил, что разговор с Тихановской был посвящен внутренней ситуации в Беларуси, и осудил продолжающиеся репрессии режима Лукашенко и его роль сателлита России в войне против Украины.

Hosted @Tsihanouskaya yesterday on the increasingly difficult situation in Belarus.

EU is steadfast in supporting the Belarusian people & democratic forces. We are putting forward €30M to this end.



We call on the regime to stop repression & release all political prisoners. pic.twitter.com/IbrJDetAP5