Главный дипломат ЕС встретился с лидером белорусской оппозиции

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель рассказал в своем Twitter (X).

Боррель отметил, что разговор с Тихановской был посвящен внутренней ситуации в Беларуси, и осудил продолжающиеся репрессии режима Лукашенко и его роль сателлита России в войне против Украины.

Hosted @Tsihanouskaya yesterday on the increasingly difficult situation in Belarus.

EU is steadfast in supporting the Belarusian people & democratic forces. We are putting forward €30M to this end.



We call on the regime to stop repression & release all political prisoners. pic.twitter.com/IbrJDetAP5 December 11, 2023

Боррель выразил надежду, что когда-нибудь Беларусь получит демократически избранную власть. "До тех пор мы продолжим вводить санкции против режима и поддерживать гражданское общество", – отметил главный дипломат ЕС.

Дипломат призвал Лукашенко прекратить репрессии, освободить политзаключенных, начать "инклюзивный национальный диалог" и организовать действительно демократические выборы.

Он также объявил, что ЕС выделит дополнительную финансовую поддержку в размере 30 млн евро для гражданского общества в Беларуси.

Объемы общей такой поддержки от ЕС с 2020 года после этого достигнут около 140 млн евро.

Напомним, в сентябре Тихановская в своем выступлении в Европарламенте призвала евродепутатов поддержать европейскую перспективу Беларуси и вывести отношения с демократической Беларусью на новый уровень.

В октябре Светлана Тихановская приезжала в Молдову по приглашению президента Майи Санду.