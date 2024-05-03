Поліція Вірменії заблокувала село, де протестували проти делімітації кордону з Азербайджаном

Прикордонне село Кіранц у Вірменії понад добу блокують вірменські та азербайджанські поліцейські після того, як там організували протести проти делімітації кордону між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Эхо Кавказа".

Силовики патрулюють Кіранц і стежать за пересуванням людей, пускаючи в село лише місцевих жителів. Місцеві журналісти пишуть, що Кіранц "повністю заблоковано", туди не зміг потрапити глава Тавушської єпархії Вірменської Апостольської церкви архієпископ Баграт Галстян.

Вірменське МВС офіційно повідомило, що через знешкодження мін у районі Кіранца несе посилену службу, щоб місцеві жителі не проникли в зону розмінування.

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Раніше силовики затримали понад 30 учасників акції протесту проти делімітації кордону Вірменії з Азербайджаном, які перекрили дорогу, що веде зокрема до кордону з Грузією. Пізніше затриманих відпустили.

Нагадаємо, 19 квітня держкомісії Азербайджану і Вірменії домовилися про узгодження кордону двох країн на його північній ділянці по лінії на момент розпаду Радянського Союзу. Після цього в прикордонній Тавушській області почалися акції протесту, їх підтримали жителі й інших областей.

23 квітня Вірменія та Азербайджан розпочали демаркацію кордону на північно-східній (з боку Вірменії) ділянці. До 29 квітня було виконано понад половину робіт з уточнення координат на кордоні, там встановлено 35 прикордонних стовпів.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

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