Азербайджан продлил закрытие сухопутных границ из-за пандемии COVID-19

В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса, а затем и закрытие границ – на этот раз до 2 апреля 2024 года.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го. Баку заявляет, что будет сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, "столько, сколько это будет необходимо".

Въезд в страну возможен только воздушным транспортом. В то же время иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше.

В августе этнические азербайджанцы, проживающие в Грузии, обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее упомянула о проблеме в контексте восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Правда, претензии Зурабишвили были адресованы грузинскому правительству. По словам президента, если правящая партия "Грузинская мечта" так заботится о возможности передвижения грузин, проживающих в России, то пусть она подумает и о грузинах, живущих в Азербайджане, которым "приходится проделывать долгий путь в Баку и лететь оттуда самолетом, что превышает возможности большинства из них".

Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19 5 мая этого года.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в минувший четверг назначил досрочные президентские выборы на 7 февраля.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.