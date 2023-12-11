В Австрии задержали 16-летнего подростка, который якобы планировал нападение на синагогу
16-летний подросток был арестован за вероятное планирование нападения на синагогу в Вене.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, подросток, которого арестовали в четверг, объявил в онлайн-чате, что намерен приобрести оружие для нападения на неназванную синагогу в Вене. Он якобы уже получил финансовые средства для совершения нападения.
Чиновники не назвали имя подозреваемого. По их словам, он живет вблизи города Штайр на севере Австрии.
В его доме был проведен обыск и изъято несколько электронных носителей информации.
Власти также нашли изображения и видеоматериалы с инструкциями по изготовлению бомб, оружия и боеприпасов.
Австрийские власти усилили охрану синагог и других еврейских и израильских учреждений после увеличения количества антисемитских инцидентов на фоне войны между Израилем и ХАМАС.
Напомним, правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране на фоне роста угрозы терроризма, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.
Перед этим вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.