В Австрии задержали 16-летнего подростка, который якобы планировал нападение на синагогу

16-летний подросток был арестован за вероятное планирование нападения на синагогу в Вене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, подросток, которого арестовали в четверг, объявил в онлайн-чате, что намерен приобрести оружие для нападения на неназванную синагогу в Вене. Он якобы уже получил финансовые средства для совершения нападения.

Чиновники не назвали имя подозреваемого. По их словам, он живет вблизи города Штайр на севере Австрии.

В его доме был проведен обыск и изъято несколько электронных носителей информации.

Власти также нашли изображения и видеоматериалы с инструкциями по изготовлению бомб, оружия и боеприпасов.

Австрийские власти усилили охрану синагог и других еврейских и израильских учреждений после увеличения количества антисемитских инцидентов на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Напомним, правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране на фоне роста угрозы терроризма, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Перед этим вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.