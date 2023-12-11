Суд Польши назвал незаконными промежуточные меры Суда ЕС в спорах Варшавы с Еврокомиссией

Польский Конституционный суд в понедельник объявил неконституционными правила Европейского Союза, на основании которых Суд ЕС ранее наложил на Польшу штрафные санкции по делах о шахте в Турове и бывшей Дисциплинарной палате Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Судья Конституционного трибунала Польши Збигнев Енджеевский заявил, что сохранение в силе нормы права ЕС, которая стала предметом рассмотрения, может привести к ситуации, в которой "Республика Польша перестанет функционировать как суверенное государство".

"Договор о функционировании ЕС сформулирован таким образом, что из него никоим образом не следует, что штрафы такого рода могут быть наложены в рамках производства по обеспечению соблюдения временной меры", – заявил судья.

Ходатайство в Конституционный трибунал Польши еще в ноябре 2021 года подал тогдашний министр юстиции Збигнев Зебро. Представление произошло после наложения Судом ЕС двух финансовых санкций на Польшу.

Напомним, в конце октября 2021 года Суд Евросоюза обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии штраф в размере один миллион евро в день за отказ приостановить применение законодательства о полномочиях тогдашней Дисциплинарной палаты Верховного суда – которая, по мнению судей, противоречила верховенству права и праву Евросоюза.

В апреле 2023 года штраф уменьшили до 500 тысяч евро в день.

Перед тем, в сентябре 2021 года, Суд ЕС обязал Польшу выплачивать Еврокомиссии 500 тысяч евро в день за невыполнение временных мер и отказ прекратить добычу бурого угля на шахте в Турове, чего требовала Чехия из-за беспокойства экологией.

Позже, в феврале 2022-го, Варшава и Прага достигли договоренности по спорной шахте.