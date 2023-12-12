Палата представників США схвалила заборону імпорту урану з РФ

Палата представників Конгресу США ухвалила закон, який забороняє імпорт російського урану для атомних електростанцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт забороняє імпорт низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі, через 90 днів після того, як він набуде чинності.

Водночас він дозволяє відступити від цієї заборони, якщо не існує інших життєздатних джерел урану для підтримки ядерних реакторів.

За даними Управління енергетичної інформації США, більшість урану, який живить американські електростанції, імпортується, і близько 12% цього імпорту у 2022 році надійшло з РФ.

Раніше повідомляли, що Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перед цим стало відомо, що Словаччина планує перейти з російського ядерного палива на американське і французьке, незважаючи на попередню критику з боку проросійських націоналістів з керівної Словацької національної партії.

У вересні з'явилася інформація, що Угорщина зробила крок для заміни російського ядерного палива на французьке.

Раніше у США заявили, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.