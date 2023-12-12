Палата представителей США одобрила запрет импорта урана из РФ

Палата представителей Конгресса США приняла закон, который запрещает импорт российского урана для атомных электростанций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Законопроект запрещает импорт низкообогащенного урана, который используется в ядерном топливе, через 90 дней после того, как документ вступит в силу.

В то же время он позволяет отступить от этого запрета, если не существует других жизнеспособных источников урана для поддержки ядерных реакторов.

По данным Управления энергетической информации США, большинство урана, который используется на американских электростанциях, импортируется, и около 12% этого импорта в 2022 году поступило из РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Перед этим стало известно, что Словакия планирует перейти с российского ядерного топлива на американское и французское, несмотря на предварительную критику со стороны пророссийских националистов из правящей Словацкой национальной партии.

Ранее в США заявили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.