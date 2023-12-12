Ближайший срок, когда Украина могла бы вступить в ЕС при самом оптимистическом сценарии – 2028 год, что связано с многолетним бюджетом Евросоюза.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

На вопрос о том, реально ли вступление Украины в ЕС раньше, чем в 2030 году – например, в 2027-м – Ауштрявичюс отметил, что это очень зависит от бюджетных процессов в ЕС.

"Евросоюз живет в так называемой "многолетней финансовой рамке", то есть в рамках бюджета, который утверждается на семь лет. Действующий бюджет действует до 2027 года, и в нем нет денег для Украины... Украина в прошлом году поставила рекорд скорости, когда подала заявку и получила статус кандидата. А теперь будет рекордно быстрое решение об открытии переговоров", – пояснил евродепутат.

Поэтому даже при идеальном сценарии, если бы Украина рекордно быстро прошла все процессы и достигла всех необходимых критериев, Евросоюз не готов принять нового члена при текущем бюджете, который рассчитан до 2027 года.

Так, например, только практика дотаций для сельского хозяйства, даже если сначала они будут минимальными, уже означает дополнительные миллиарды евро.

"Для полноценного членства Украины Евросоюз должен заранее запланировать эти деньги в бюджете. Поэтому я не вижу возможности вступления до 2027 года, даже если переговоры о вступлении будут очень быстрыми", – отметил Ауштрявичюс.

На вопрос о том, реалистичной ли целью является 2028 год, депутат ответил, что это было бы "очень большим успехом", но это означает, что Украине придется в очень сжатые сроки осуществить очень серьезные преобразования.

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