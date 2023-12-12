В столице Болгарии с протестами демонтируют аварийный памятник советской армии

В Софии начали демонтаж монумента советской армии, решению поспособствовало его аварийное состояние.

Об этом сообщает News.bg и БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Памятник уже много десятилетий вызывает споры между теми, кто считает нужным его демонтировать, и теми, кто его защищает. Местные власти неоднократно принимали решения о демонтаже, но они – до этого случая – "зависали" на следующих этапах согласования и вызывали резкую реакцию посольства России.

ФОТО: BGNES

Ключевым аргументом для решения стало экспертное заключение о том, что памятник из-за аварийного состояния представляет угрозу для окружающих: по всей длине постамента пошла трещина.

Последние несколько месяцев монумент огородили защитными конструкциями. Когда их устанавливали, несколько групп несогласных пытались физически препятствовать работам.

Утром 12 декабря, когда стало известно о запланированном демонтаже, к памятнику сошлись его защитники с криками "фашисты" и "соросоеды".

Собрался и контрпротест, некоторые участники которого выкрикивали "красный мусор", а на плакатах упомянули продолжающуюся войну России против Украины.

ФОТО: BGNES

Георгий Свиленский из Болгарской социалистической партии, который пришел защищать памятник, пострадал в результате падения на него элемента металлического ограждения. Соратники заявили, что представитель региональной администрации якобы толкнул его на забор.

Часть протестующих заблокировали Орлов мост и один из соседних перекрестков.

Демонтаж начинают со скульптур, расположенных в верхней части города. Их планируют отреставрировать и разместить в другом месте, один из вариантов, который рассматривают – Музей социалистического искусства.

Напомним, в эстонской Нарве – самом русскоязычном городе страны – в прошлом году после длительных споров демонтировали советский танк-памятник.

Тем временем в Финляндии суд отменил решение о демонтаже памятника Ленину в городе Турку.