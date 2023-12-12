У Фінляндії попереджають про загрозу зв'язків РФ з Китаєм, Іраном і КНДР

Посилення співпраці Росії з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими її глобальними союзниками становить серйозну й довгострокову загрозу для європейських країн.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, інформує Reuters.

"Хоча ці питання не є публічними, те, що зараз РФ робить разом із Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими своїми союзниками, також з глобального півдня, становить дуже серйозну перспективу в довгостроковій перспективі", – сказав посадовець у своєму виступі.

За словами Хяккянена, як новий член НАТО, який має кордон з Росією протяжністю 1340 км, Фінляндія та її розвідувальні служби стежать за діями Москви по всьому світу.

Він назвав нову співпрацю Росії з її глобальними союзниками "системою погоди в політиці безпеки, яка, на жаль, викликає занепокоєння".

Раніше Рада Євросоюзу оголосила про санкції проти шести фізичних та п’яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.

Ці санкції ЄС стали першими, запровадженими в межах нового регламенту, спрямованого на протидію військової підтримки Росії з боку Ірану. Його ухвалили в липні цього року.

Регламент передбачає заборону на експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовують у виробництві БПЛА, а також обмеження на поїздки та заморожування активів осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА.

Перед цим Рада Євросоюзу вже наклала чотири пакети санкцій проти Ірану через військову підтримку Росії в її повномасштабному вторгненні в Україну.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.