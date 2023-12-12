В Финляндии предупреждают об угрозе связей РФ с Китаем, Ираном и КНДР

Усиление сотрудничества России с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими ее глобальными союзниками представляет серьезную и долгосрочную угрозу для европейских стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, информирует Reuters.

"Хотя эти вопросы не являются публичными, то, что сейчас РФ делает вместе с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими своими союзниками, также с глобального юга, составляет очень серьезную перспективу в долгосрочной перспективе", – сказал чиновник в своем выступлении.

По словам Хяккянена, как новый член НАТО, который имеет границу с Россией протяженностью 1340 км, Финляндия и ее разведывательные службы следят за действиями Москвы по всему миру.

Он назвал новое сотрудничество России с ее глобальными союзниками "системой погоды в политике безопасности, которая, к сожалению, вызывает беспокойство".

Ранее Совет Евросоюза объявил о санкциях против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Эти санкции ЕС стали первыми, введенными в рамках нового регламента, направленного на противодействие военной поддержки России со стороны Ирана. Он был принят в июле этого года.

Регламент предусматривает запрет на экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых в производстве БПЛА, а также ограничения на поездки и замораживание активов лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА.

Перед этим Совет Евросоюза уже наложил четыре пакета санкций против Ирана из-за военной поддержки России в ее полномасштабном вторжении в Украину.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.