Боснійські міста очолили світові рейтинги забруднення повітря

З кінця минулого тижня міста Боснії і Герцеговини очолили світові рейтинги забруднення повітря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Через забруднення повітря столиця Сараєво оголосила попередження про небезпеку. Експерти пояснюють це спалюванням твердого палива в житлових будинках та викидами від транспорту.

Попри обіцянку влади Сараєва зробити місто безвуглецевим до 2035 року, криза вартості життя змушує людей обирати дешевше тверде паливо для опалення будинків та їздити на старих автомобілях з більшим рівнем викидів забруднюючих речовин, кажуть експерти.

Як свідчать дані, використання газу в столиці впало на 18% цього року порівняно з минулим через підвищення цін.

За даними Світового банку, Боснія має один із найвищих рівнів забруднення повітря дрібнодисперсними твердими частинками в Європі, до якого призводить спалювання твердого палива для опалення будинків і транспортний сектор, що становить близько 50% і 20% відповідно.

Країна загалом, і особливо Сараєво, яке розташоване в долині серед гір, десятиліттями страждає від низької якості повітря. Попри закриття гірничодобувної та важкої промисловості Боснія залишається однією з найбільш забруднених країн Європи.

Раніше повідомляли, що у 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей – близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.

Водночас Європейська комісія оприлюднила пропозицію з посилення стандартів якості повітря, що передбачає обов’язок для країн-членів Європейського Союзу вжити заходів для скорочення впливу забруднювачів.

Нагадаємо, в грудні минулого року Суд ЄС постановив, що люди, які зазнали шкоди здоров'ю, пов'язаної із забрудненням повітря, не можуть через суд вимагати у своєї країни відшкодування збитків, але вони можуть вимагати, аби держава "вжила необхідних заходів".