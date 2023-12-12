Боснийские города возглавили мировые рейтинги загрязнения воздуха

С конца прошлой недели города Боснии и Герцеговины возглавили мировые рейтинги загрязнения воздуха.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Из-за загрязнения воздуха столица Сараево объявила предупреждение об опасности. Эксперты объясняют это сжиганием твердого топлива в жилых домах и выбросами от транспорта.

Несмотря на обещание властей Сараево сделать город безуглеродным к 2035 году, кризис стоимости жизни заставляет людей выбирать более дешевое твердое топливо для отопления домов и ездить на старых автомобилях с большим уровнем выбросов загрязняющих веществ, говорят эксперты.

Как свидетельствуют данные, использование газа в столице упало на 18% в этом году по сравнению с прошлым из-за повышения цен.

По данным Всемирного банка, Босния имеет один из самых высоких уровней загрязнения воздуха мелкодисперсными твердыми частицами в Европе, к которому приводит сжигание твердого топлива для отопления домов и транспортный сектор, что составляет около 50% и 20% соответственно.

Страна в целом, и особенно Сараево, расположенное в долине среди гор, десятилетиями страдает от низкого качества воздуха. Несмотря на закрытие горнодобывающей и тяжелой промышленности, Босния остается одной из самых загрязненных стран Европы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году из-за загрязнения воздуха в ЕС умерли полмиллиона человек – около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до рекомендованных врачами пределов.

В то же время Европейская комиссия обнародовала предложение по ужесточению стандартов качества воздуха, предусматривающее обязанность для стран-членов Европейского Союза принять меры для сокращения воздействия загрязнителей.

Напомним, в декабре прошлого года Суд ЕС постановил, что люди, здоровью которых был нанесен ущерб, связанный с загрязнением воздуха, не могут через суд требовать у своей страны возмещения ущерба, но они могут требовать, чтобы государство "приняло необходимые меры".