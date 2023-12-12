Європейський Союз повинен переконати Угорщину, яка ухиляється від надання допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро, на своєму саміті в кінці цього тижня, щоб послати чіткий сигнал Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на неназваного німецького урядовця.

На брифінгу в Берліні урядовець повідомив, що всі 27 країн-членів ЄС, окрім однієї, підтримали проєкт допомоги Україні.

"Наша чітка мета полягає в тому, щоб переконати цю державу, що українська програма є правильним інструментом для того, щоб продемонструвати нашу єдність і надіслати Росії чіткий сигнал, а також підтримати зусилля президента США (Джо) Байдена щодо мобілізації подальшої необхідної підтримки", – сказав урядовець.

На запитання, чи існує план Б, він відповів: "Ми робимо ставку на план А".

Як повідомлялося, у Європейському Союзі не виключають, що рішення саміту ЄС стосовно додаткової допомоги Україні та середньострокового перегляду бюджету можуть бути ухвалені в обхід Угорщини, яка їх блокує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.