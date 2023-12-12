Европейский Союз должен убедить Венгрию, которая уклоняется от предоставления помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро, на своем саммите в конце этой недели, чтобы послать четкий сигнал России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

На брифинге в Берлине чиновник сообщил, что все 27 стран-членов ЕС, кроме одной, поддержали проект помощи Украине.

"Наша четкая цель состоит в том, чтобы убедить это государство, что украинская программа является правильным инструментом для того, чтобы продемонстрировать наше единство и послать России четкий сигнал, а также поддержать усилия президента США (Джо) Байдена по мобилизации дальнейшей необходимой поддержки", – сказал чиновник.

На вопрос, существует ли план Б, он ответил: "Мы делаем ставку на план А".

Как сообщалось, в Европейском Союзе не исключают, что решения саммита ЕС относительно дополнительной помощи Украине и среднесрочного пересмотра бюджета могут быть приняты в обход Венгрии, которая их блокирует.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.