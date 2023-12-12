Швейцарська компанія поставить Україні 60 машин для розмінування
Швейцарська компанія Global Clearance Solutions до середини наступного року поставить Україні 60 машин для розмінування, заплатить за них Німеччина.
Як передає "Європейська правда", про це йдеться у дописі компанії у Facebook.
"Компанія Global Clearance Solutions (GCS) пишається тим, що від початку конфлікту в Україні прийняла виклик, пов'язаний зі смертоносними наземними мінами та вибухонебезпечними пережитками війни, і, маючи досвід роботи в усьому світі, працює на місцях і постачає наші дистанційно керовані механічні технології розмінування протягом 2023 року", – йдеться у повідомленні.
Як зазначає генеральний директор і співзасновник компанії Філіп фон Міхаеліс, ці надсучасні платформи вимагають навчання та суворих протоколів безпеки, які компанія також надає своїм клієнтам.
"До середини 2024 року ми доставимо в Україну шістдесят платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть відновленню цивільного населення та рятуватимуть життя. Ми вдячні донорам, які роблять цю роботу можливою: Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), KfW та DEG Impulse", – заявили в компанії.
Нагадаємо, на початку листопада в Україні відкрився центр обслуговування безпілотних швейцарських машин для розмінування від компанії Global Clearance Solutions.
Центр працюватиме у Києві для того, щоб консультувати українських фахівців і допомагати з обслуговуванням і ремонтом розмінувальних машин GCS-200 та GCS-100, перші з яких вже працюють в Україні і використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій та агрохолдингом "Нібулон".
Нагадаємо, Норвегія у жовтні анонсувала надання ще близько 17 млн євро на розмінування в Україні територій, де велися бойові дії.