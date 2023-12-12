Швейцарская компания поставит Украине 60 машин для разминирования

Швейцарская компания Global Clearance Solutions до середины следующего года поставит Украине 60 машин для разминирования, заплатит за них Германия.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в заметке компании в Facebook.

"Компания Global Clearance Solutions (GCS) гордится тем, что с начала конфликта в Украине приняла вызов, связанный со смертоносными наземными минами и взрывоопасными пережитками войны, и, имея опыт работы во всем мире, работает на местах и поставляет наши дистанционно управляемые механические технологии разминирования в течение 2023 года", – говорится в сообщении.

Как отмечает генеральный директор и соучредитель компании Филипп фон Михаэлис, эти сверхсовременные платформы требуют обучения и строгих протоколов безопасности, которые компания также предоставляет своим клиентам.

"К середине 2024 года мы доставим в Украину шестьдесят платформ для разминирования, которые помогут создать безопасную среду, способствовать восстановлению гражданского населения и спасать жизни. Мы благодарны донорам, которые делают эту работу возможной: Федеральному министерству экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), KfW и DEG Impulse", – заявили в компании.

Напомним, в начале ноября в Украине открылся центр обслуживания беспилотных швейцарских машин для разминирования от компании Global Clearance Solutions.

Центр будет работать в Киеве для того, чтобы консультировать украинских специалистов и помогать с обслуживанием и ремонтом разминирующих машин GCS-200 и GCS-100, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и агрохолдингом "Нибулон".

Напомним, Норвегия в октябре анонсировала предоставление еще около 17 млн евро на разминирование в Украине территорий, где велись боевые действия.