Ще 5 угорських громад приєднались до заклику до Орбана щодо переговорів про вступ України в ЄС

Ще 5 громад Закарпаття, де більшість населення складають етнічні угорці, підписали звернення до прем’єра Угорщини Віктора Орбана і глави Євроради Шарля Мішеля щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це такі громади як Батівська, Великоберезька, Великобийганська, Вилоцька та Косоньська територіальні громади.

Протягом вівторка на офіційних сторінках цих громад з’явилися повідомлення про підтримку звернення до президента Євроради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС, яке днем раніше підписали лідери угорської громади Закарпаття.

Крім того, це звернення підписало "Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття", яке об’єднує громади, де більшість або значну частину населення складають етнічні угорці.

Слід зазначити, що згідно з новою редакцією Конституції Угорщини, яку розробила та ухвалила команда Віктора Орбана, конституційним обов’язковим уряду Угорщини є діяти в інтересах всієї угорської нації, в тому числі тих, які проживають за межами Угорщини.

Напередодні стало відомо, що лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова "Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Спілка словаків Закарпаття також закликала президента Євроради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на майбутньому саміті ЄС підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Євросоюзу.