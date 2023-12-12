Еще 5 венгерских общин присоединились к призыву к Орбану относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еще 5 общин Закарпатья, где большинство населения составляют этнические венгры, подписали обращение к премьеру Венгрии Виктору Орбану и главе Евросовета Шарлю Мишелю о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это такие общины как Батовская, Великоберезкая, Великобийганская, Вилоцкая и Косоньская территориальные общины.

В течение вторника на официальных страницах этих общин появились сообщения о поддержке обращения к президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое днем ранее подписали лидеры венгерской общины Закарпатья.

Кроме того, это обращение подписало "Объединение приграничных органов самоуправления Закарпатья", которое объединяет общины, где большинство или значительную часть населения составляют этнические венгры.

Следует отметить, что согласно новой редакции Конституции Венгрии, которую разработала и приняла команда Виктора Орбана, конституционной обязанностью правительства Венгрии является действовать в интересах всей венгерской нации, в том числе тех, которые проживают за пределами Венгрии.

Накануне стало известно, что лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Обращение подписали председатель Береговской городской территориальной общины Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель "Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш, депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи.

Союз словаков Закарпатья также призвал президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на предстоящем саммите ЕС поддержать решение об открытии с Украиной переговоров о вступлении в Евросоюз.