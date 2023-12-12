В ЕС достигли согласия по криминализации нарушения санкций Евросоюза

Испанское председательство в Совете ЕС и Европейский парламент завершили переговоры по закону, который вводит уголовные обвинения и наказание за нарушение санкций Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Совете ЕС.

Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности. Это приобретает особое значение в контексте российской агрессивной войны против Украины, отметили в Совете ЕС.

Закон устанавливает, что государства-члены должны будут определить определенные действия как уголовные преступления.

К ним относятся:

помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, обойти запрет на въезд;

торговля санкционными товарами и осуществление транзакций с государствами или организациями, которые подпадают под ограничительные меры ЕС;

предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которые запрещены или ограничены;

сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим лицом или органом, к которому применены санкции ЕС;

подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также будут наказываться как преступление.

Торговля военными материалами будет считаться уголовным преступлением не только в случае ее умышленного совершения, но и в случае совершения по серьезной небрежности.

Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными, пропорциональными и сдерживающими уголовными наказаниями.

Если нарушение ограничительных мер происходит намеренно, максимальное наказание должно предусматривать тюремное заключение.

"В частности, государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные настоящей директивой, карались максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок не менее одного года или не менее пяти лет, в зависимости от преступления. Государства-члены могут принять решение об имплементации законов, предусматривающих более суровые наказания", – уточнили в Совете ЕС.

Кроме заключения, на нарушителей ограничительных мер ЕС могут быть наложены штрафы.

Теперь предварительное соглашение будет передано представителям стран-членов (Coreper) для одобрения. В случае одобрения текст будет официально утвержден Советом ЕС и Европейским парламентом.

Для того, чтобы ограничить обход санкций и усилить их соблюдение, Еврокомиссия в декабре 2022 года предложила этот проект директивы по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

9 июня Совет ЕС определился со своим общим подходом к закону, который введет уголовные наказания за нарушение санкций Евросоюза против России.