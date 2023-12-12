Польша депортировала россиянина, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ

Агентство внутренней безопасности Польши и польская Пограничная служба выдворили россиянина, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Департамент национальной безопасности правительства Польши сообщил, что гражданина РФ, который жил в Быдгоще, выдворили 1 декабря по подозрению "в сотрудничестве и связях со спецслужбами России".

"В 2023 году в окрестностях Быдгоща также было обнаружено двух других иностранцев, которые, возможно, осуществляли шпионскую деятельность в пользу России и Беларуси. Полученные данные свидетельствуют о постоянном интересе России к указанному району Польши", – добавили там.

Согласно официальным данным, в 2016-2023 годах польская контрразведка нейтрализовала деятельность более 100 российских и белорусских шпионов, которые осуществляли разведывательные операции против Польши.

Напомним, в Польше завершили расследование в отношении шпионской сети, которая действовала по заказу российской разведки – в суд передали обвинительный акт против 16 человек.

Ранее сообщалось, что из Польши депортировали украинца и белоруса, которых в сентябре этого года поймали на перевозке нелегальных мигрантов.