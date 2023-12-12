Умєров з латвійським колегою в Києві обговорив створення "коаліції дронів" для України

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у вівторок прибув до Києва, де обговорив з українським візаві Рустемом Умєровим створення "коаліції дронів" на підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба Міноборони України.

Під час першої зустрічі зі Спрудсом Умєров подякував Латвії за всю військову допомогу, а також ініціативу у створенні "коаліції БПЛА".

"Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою", – сказав він.

Голова Міноборони Латвії підтвердив, що його країна продовжить підтримку України та співпрацю з нею. Він пояснив, що "коаліція дронів" і технології для їхнього розвитку важливі, аби сприяти порятунку життів військових та наближенні перемоги України в цілому.

"Розвиток технологій, зокрема таких, що убезпечують життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи", – цитує його українське відомство.

У межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") союзники домовились створити кілька спеціальних коаліцій для розвитку військових спроможностей Києва.

Приміром, напередодні Велика Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.