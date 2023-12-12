Умеров с латвийским коллегой в Киеве обсудил создание "коалиции дронов" для Украины

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс во вторник прибыл в Киев, где обсудил с украинским визави Рустемом Умеровым создание "коалиции дронов" в поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Во время первой встречи со Спрудсом Умеров поблагодарил Латвию за всю военную помощь, а также инициативу в создании "коалиции БПЛА".

"Ведь развитие этой войны доказывает, что преимущество в возможностях по этому направлению часто является решающим на поле боя", – сказал он.

Глава Минобороны Латвии подтвердил, что его страна продолжит поддержку Украины и сотрудничество с ней. Он пояснил, что "коалиция дронов" и технологии для их развития важны, чтобы способствовать спасению жизней военных и приближении победы Украины в целом.

"Развитие технологий, в частности таких, которые защищают жизни солдат, является ключевым направлением нашей работы", – цитирует его украинское ведомство.

В рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") союзники договорились создать несколько специальных коалиций для развития военных возможностей Киева.

К примеру, накануне Великобритания и Норвегия официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.