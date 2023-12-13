Австрія замовила у Rheinmetall модернізацію системи ППО за пів мільярда євро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав велике замовлення від Австрії на модернізацію її систем протиповітряної оборони (ППО) Skyguard.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба компанії.

Вартість замовлення складає 532 млн євро. Згідно з повідомленням, проєкт розпочнеться в лютому наступного року і розрахований на 48 місяців.

Серед іншого, модернізація, яку замовили австрійці, передбачає оновлення 28 існуючих 35-мм спарених гармат. Необхідні боєприпаси також є частиною замовлення.

Skyguard належить до сімейства техніки Skynex компанії Rheinmetall Air Defence – протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

Раніше повідомляли, що Австрія планує спільні закупівлі систем ППО та навчання з Німеччиною в межах європейської системи протиповітряної оборони "Небесний щит".

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".