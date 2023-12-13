Австрия заказала у Rheinmetall модернизацию системы ПВО за полмиллиарда евро
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от Австрии на модернизацию ее систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyguard.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба компании.
Стоимость заказа составляет 532 млн евро. Согласно сообщению, проект начнется в феврале следующего года и рассчитан на 48 месяцев.
Среди прочего, модернизация, которую заказали австрийцы, предусматривает обновление 28 существующих 35-мм спаренных пушек. Необходимые боеприпасы также являются частью заказа.
Skyguard принадлежит к семейству техники Skynex компании Rheinmetall Air Defence – противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Ранее сообщалось, что Австрия планирует совместные закупки систем ПВО и обучение с Германией в рамках европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит".
Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.
В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.
Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".