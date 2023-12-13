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Прем’єрка Данії: Ми не можемо дозволити собі втомитися від війни раніше, ніж українці в окопах

Середа, 13 грудня 2023, 16:56

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен каже, що їй соромно чути про втому від війни в Європі.

Про це вона заявила у спілкуванні з журналістами після зустрічі з лідерами нордичних країн і президентом України Володимиром Зеленським в Осло, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.dk.

За словами Фредеріксен, втома і виснаження через війну в Європі – це те, чого хоче президент РФ Владімір Путін.

"Путін сподівається на розкол і виснаження. Мені соромно чути про втому від війни в Європі. Я можу зрозуміти це, якщо ви перебуваєте в окопах або якщо ви українець, але решта з нас просто не може дозволити собі втомитися раніше, ніж українці", – підкреслила прем’єрка.

Підтримка України, за словами Фредеріксен, залишається масовою і широкою, навіть попри те, що "кілька правих політиків і республіканців" починають потроху відступати.

"Ми повинні бути одними з тих, хто твердо стоїть на ігровому полі, і мені приємно бачити, що більшість данців підтримують це", – зазначила вона.

"Україна потребує більшої підтримки, особливо військової, але також і моральної підтримки від усіх нас, хто також прагне миру. Всі знають, що стоїть на кону, якщо ми похитнемося в нашій вірі в перемогу демократії і миру, то хто ми такі?" – додала Фредеріксен.

Вона підкреслила також, що саміт ЄС, який відбудеться в четвер і п'ятницю і на якому обговорюватиметься членство України в ЄС, буде "дуже, дуже складним".

"Найскладніше питання – це питання розширення ЄС", – каже вона.

Метте Фредеріксен у середу також оголосила, що завтра уряд Данії представить новий пакет допомоги Україні на майже мільярд євро в данському парламенті.

У свою чергу прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у середу оголосив про плани надати Україні додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку для сфери охорони здоров’я та освіти і, крім того, профінансувати нарощування виробництва боєприпасів.

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Данія Війна з РФ