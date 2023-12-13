Премьер Дании: Мы не можем позволить себе устать от войны раньше, чем украинцы в окопах

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорит, что ей стыдно слышать об усталости от войны в Европе.

Об этом она заявила в общении с журналистами после встречи с лидерами нордических стран и президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.dk.

По словам Фредериксен, усталость из-за войны в Европе – это то, чего хочет президент РФ Владимир Путин.

"Путин надеется на раскол и истощение. Мне стыдно слышать об усталости от войны в Европе. Я могу понять это, если вы находитесь в окопах или если вы украинец, но остальные просто не могут позволить себе устать раньше, чем украинцы", – подчеркнула премьер.

Поддержка Украины, по словам Фредериксен, остается массовой и широкой, даже несмотря на то, что "несколько правых политиков и республиканцев" начинают понемногу отступать.

"Мы должны быть одними из тех, кто твердо стоит на игровом поле, и мне приятно видеть, что большинство датчан поддерживают это", – отметила она.

"Украина нуждается в большей поддержке, особенно военной, но также и моральной поддержке от всех нас, кто также стремится к миру. Все знают, что стоит на кону, если мы пошатнемся в нашей вере в победу демократии и мира, то кто мы такие?" – добавила Фредериксен.

Она подчеркнула также, что саммит ЕС, который состоится в четверг и пятницу и на котором будет обсуждаться членство Украины в ЕС, будет "очень, очень сложным".

"Самый сложный вопрос – это вопрос расширения ЕС", – говорит она.

Метте Фредериксен в среду также объявила, что завтра правительство Дании представит новый пакет помощи Украине на почти миллиард евро в датском парламенте.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в среду объявил о планах предоставить Украине дополнительную помощь для усиления противовоздушной обороны, финансовую поддержку для сферы здравоохранения и образования и, кроме того, профинансировать наращивание производства боеприпасов.