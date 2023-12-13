У Берліні пройшла перша конференція коаліції з посилення ППО і ПРО України
У Берліні відбулась перша конференція партнерів України щодо зміцнення її протиповітряної і протиракетної оборони.
Про це повідомила 13 грудня пресслужба німецького Міноборони, пише "Європейська правда".
У відомстві нагадали, що міністр Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з питань оборони України 22 листопада, що Німеччина та Франція візьмуть на себе керівництво у Коаліції з питань інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD).
12 і 13 грудня в Берліні відбулася перша – інавгураційна – конференція, в якій взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС та НАТО.
Метою CCIAMD є координація розвитку сумісної з НАТО архітектури протиповітряної оборони в Україні.
Перша зустріч була зосереджена насамперед на створенні спільного розуміння того, як підтримка України може бути організована та реалізована.
Крім того, в робочих групах спільно розробляли перші кроки.
Основна увага була зосереджена на таких темах:
- "Командна структура" під керівництвом Франції;
- "Системи" під керівництвом США;
- "Тренування/навчання" під керівництвом Німеччини.
Нагадаємо, 13 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.