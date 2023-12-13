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У Берліні пройшла перша конференція коаліції з посилення ППО і ПРО України

Середа, 13 грудня 2023, 16:56

У Берліні відбулась перша конференція партнерів України щодо зміцнення її протиповітряної і протиракетної оборони. 

Про це повідомила 13 грудня пресслужба німецького Міноборони, пише "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що міністр Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з питань оборони України 22 листопада, що Німеччина та Франція візьмуть на себе керівництво у Коаліції з питань інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD).

12 і 13 грудня в Берліні відбулася перша – інавгураційна – конференція, в якій взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС та НАТО.

Метою CCIAMD є координація розвитку сумісної з НАТО архітектури протиповітряної оборони в Україні. 

Перша зустріч була зосереджена насамперед на створенні спільного розуміння того, як підтримка України може бути організована та реалізована. 

Крім того, в робочих групах спільно розробляли перші кроки. 

Основна увага була зосереджена на таких темах: 

  • "Командна структура" під керівництвом Франції;
  • "Системи" під керівництвом США;
  • "Тренування/навчання" під керівництвом Німеччини.

Нагадаємо, 13 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.

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