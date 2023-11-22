Зеленський заявив про створення "коаліції ППО" на останньому "Рамштайні"

На сімнадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у середу оголосили про створення коаліції розвитку української протиповітряної оборони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у вечірньому зверненні оголосив президент Володимир Зеленський.

Голова держави заявив, що за підсумками "Рамштайну" оголосили про нові пакети військової допомоги Україні, до яких увійшли снаряди, ракети, засоби радіоелектронної боротьби, дрони та нові потужності для протиповітряної оборони.

"Створена й відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство", – оголосив він.

Зеленський також натякнув, що до коаліції увійшли й інші країни, подякувавши їм за захист українських міст і сіл від російських ударів.

"Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця", – додав президент.

У середу, 22 листопада, у віртуальному форматі розпочалося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участі близько 50 країн. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, який на початку цього тижня відвідав Україну.

Литва на "Рамштайні" оголосила про нову концепцію коаліції з розмінування. Вона передбачає, що Литва намагатиметься допомогти Україні "як у бойовому, так і в гуманітарному розмінуванні", уточнило Міноборони країни.

А міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла про відправку в Україну ліків і підготовку ЗСУ.