В Берлине прошла первая конференция коалиции по усилению ПВО и ПРО Украины

В Берлине состоялась первая конференция партнеров Украины по укреплению ее противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщила 13 декабря пресс-служба немецкого Минобороны, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что министр Борис Писториус объявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 22 ноября, что Германия и Франция возьмут на себя руководство в Коалиции по вопросам интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (CCIAMD).

12 и 13 декабря в Берлине состоялась первая – инаугурационная – конференция, в которой приняли участие около 70 участников из 22 стран, а также представители ЕС и НАТО.

Целью CCIAMD является координация развития совместимой с НАТО архитектуры противовоздушной обороны в Украине.

Первая встреча была сосредоточена прежде всего на создании общего понимания того, как поддержка Украины может быть организована и реализована.

Кроме того, в рабочих группах совместно разрабатывали первые шаги.

Основное внимание было сосредоточено на таких темах:

- "Командная структура" под руководством Франции;

- "Системы" под руководством США;

- "Тренировка/обучение" под руководством Германии.

Напомним, 13 декабря канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает в Украине еще в этом году.