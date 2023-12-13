У Раді зареєстрували законопроєкт про лобіювання, потрібний для відкриття переговорів з ЄС

У Верховній Раді у середу зареєстрували урядовий законопроєкт "Про доброчесне лобіювання", спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт українського парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, відсутність законодавчого регулювання лобіювання на сьогодні визнано проблемою, що потребує вирішення, у низці нормативно-правових актів, а також рекомендується міжнародними організаціями, членом яких є Україна.

Проєкт закону, серед іншого, пропонує визначити:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Метою прийняття законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше запевняла, що у законопроєкті відділили адвокацію від лобіювання, оскільки "адвокація не є лобіюванням".

Єврокомісія у листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання Україною чотирьох додаткових кроків, серед яких ухвалення закону, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами.

Посол ЄС у Києві раніше пояснила, чому ухвалення закону про лобіювання стало вимогою до України.