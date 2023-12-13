В Раде зарегистрировали проект о лоббировании, нужный для открытия переговоров с ЕС
В Верховной Раде в среду зарегистрировали правительственный законопроект "О добропорядочном лоббировании", направленный на реализацию рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт украинского парламента.
Согласно пояснительной записке, отсутствие законодательного регулирования лоббирования на сегодня признано проблемой, требующей решения, в ряде нормативно-правовых актов, а также рекомендуется международными организациями, членом которых является Украина.
Проект закона, среди прочего, предлагает определить:
- терминологию в сфере лоббирования;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- методы воздействия;
- правила этичного поведения субъектов лоббирования;
- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;
- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;
- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);
- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;
- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.
Цель принятия законопроекта – обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее уверяла, что в законопроекте отделили адвокацию от лоббирования, поскольку "адвокация не является лоббированием".
Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения Украиной четырех дополнительных шагов, среди которых принятие закона, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам.
Посол ЕС в Киеве ранее объяснила, почему принятие закона о лоббировании стало требованием к Украине.