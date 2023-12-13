В Верховной Раде в среду зарегистрировали правительственный законопроект "О добропорядочном лоббировании", направленный на реализацию рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт украинского парламента.

Согласно пояснительной записке, отсутствие законодательного регулирования лоббирования на сегодня признано проблемой, требующей решения, в ряде нормативно-правовых актов, а также рекомендуется международными организациями, членом которых является Украина.

Проект закона, среди прочего, предлагает определить:

- терминологию в сфере лоббирования;

- права и обязанности субъектов лоббирования;

- методы воздействия;

- правила этичного поведения субъектов лоббирования;

- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.



Цель принятия законопроекта – обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее уверяла, что в законопроекте отделили адвокацию от лоббирования, поскольку "адвокация не является лоббированием".

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения Украиной четырех дополнительных шагов, среди которых принятие закона, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам.

Посол ЕС в Киеве ранее объяснила, почему принятие закона о лоббировании стало требованием к Украине.