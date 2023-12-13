У Литві почали розслідування проти литовця за підтримку війни РФ і погрози побити українців

Комісаріат поліції литовського міста Шальчінінкай розпочав досудове розслідування у зв'язку із заявами молодого литовця, який на відео підтримував війну Росії проти України.

Про це повідомив BNS речник департаменту поліції Рамунас Матоніс, пише "Європейська правда".

Матоніс повідомив, що підставою для розслідування стали підозри у публічному підбурюванні до насильства або фізичному насильницькому поводженні з групою осіб.

"5 грудня Шальчінінкайський районний комісаріат поліції розпочав досудове розслідування за статтею 170 Кримінального кодексу за фактом погрози насильством щодо певної групи осіб", – сказав Матоніс.

За цією статтею особі загрожує штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до трьох років.

На відео чоловік, який назвався 22-річним Генадієм Рогачем, висловив підтримку війні Росії в Україні і принизив Литву, заявивши, що якби хтось "дав йому автомат Калашникова", він перестріляв би всіх членів парламенту.

Відео поширив у соціальних мережах Едгар Миротворець, український активіст, який прикидається проросійським і провокує людей на висловлення своїх поглядів.

5 листопада він опублікував розмову з Рогачем на своєму Youtube-каналі. Молодий литовець розповів, що кілька разів хотів побити своїх співробітників-українців у Вільнюсі, але боявся, що за це може потрапити до в'язниці.

У соціальних мережах почали поширюватися його фотографії у литовській військовій формі.

За інформацією 15min.lt, Рогач завершив строкову військову службу у 2022 році і наразі перебуває в резерві.

У вівторок новинний сайт 15min.lt повідомив, що консервативний депутат Лауринас Кащюнас звернувся до Генеральної прокуратури, поліції та спецслужб з проханням розслідувати це відео.

У коментарі, надісланому BNS, Збройні сили Литви також заявили, що "розпочато оцінку змісту з метою передачі справи до компетентних органів".

Коментуючи відео, представники Збройних сил заявили, що воно не вплинуло і не вплине на їхню діяльність, додавши, що в цьому випадку "правова оцінка можлива відповідно до закону, але повинна здійснюватися правоохоронними органами".

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Литви готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.

А прем’єрка Естонії Кая Каллас допускає депортацію з країни тих, хто за теперішніх обставин вирішить прийняти громадянство Росії.