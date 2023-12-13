В Литве начали расследование против литовца за поддержку войны РФ и угрозы избить украинцев

Комиссариат полиции литовского города Шальчининкай начал досудебное расследование по заявлениям молодого литовца, который на видео поддерживал войну России против Украины.

Об этом сообщил BNS спикер департамента полиции Рамунас Матонис, пишет "Европейская правда".

Матонис сообщил, что основанием для расследования стали подозрения в публичном подстрекательстве к насилию или физическому насильственному обращению с группой лиц.

"5 декабря Шальчининкайский районный комиссариат полиции начал досудебное расследование по статье 170 Уголовного кодекса по факту угрозы насилия в отношении определенной группы лиц",– сказал Матонис.

По этой статье лицу грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до трех лет.

На видео мужчина, назвавшийся 22-летним Геннадием Рогачем, выразил поддержку войне России в Украине и унизил Литву, заявив, что если бы кто-то "дал ему автомат Калашникова", он бы перестрелял всех членов парламента.

Видео распространил в социальных сетях Эдгар Миротворец, украинский активист, притворяющийся пророссийским и провоцирующий людей на выражение своих взглядов.

5 ноября он опубликовал разговор с Рогачем на своем YouTube-канале. Молодой литовец рассказал, что несколько раз хотел избить своих сотрудников-украинцев в Вильнюсе, но боялся, что за это может попасть в тюрьму.

В социальных сетях стали распространяться его фотографии в литовской военной форме.

По информации 15min.lt, Рогач завершил срочную военную службу в 2022 году и находится в резерве.

Во вторник новостной сайт 15min.lt сообщил, что консервативный депутат Лауринас Кащюнас обратился в Генеральную прокуратуру, полицию и спецслужбы с просьбой расследовать это видео.

В комментарии, присланном BNS, Вооруженные силы Литвы также заявили, что "начата оценка содержания с целью передачи дела в компетентные органы".

Комментируя видео, представители Вооруженных сил заявили, что оно не повлияло и не повлияет на их деятельность, добавив, что в этом случае "правовая оценка возможна в соответствии с законом, но должна производиться правоохранительными органами".

Напомним, Министерство внутренних дел Литвы готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства из соображений нацбезопасности.

А премьер Эстонии Кая Каллас допускает депортацию из страны тех, кто при нынешних обстоятельствах решит принять гражданство России.