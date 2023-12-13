Переважна більшість європейців продовжує схвалювати заходи на підтримку України

Переважна більшість громадян ЄС продовжує підтримувати заходи з надання допомоги Україні – найбільший рівень схвалення має гуманітарна допомога нашій державі.

Про це свідчить опитування Євробарометра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

На запитання про дві основні проблеми, з якими стикається ЄС, респонденти поставили війну в Україні (28%) та імміграцію (28%) на перше місце, випередивши міжнародну ситуацію (24%) та інфляцію (20%, яка з весни минулого року опустилася з першого на четверте місце).

Опитування також показує, що 70% громадян ЄС бачать Європейський Союз як місце стабільності в неспокійному світі. 61% з них оптимістично налаштовані щодо майбутнього ЄС.

Більшість респондентів задоволені реакцією ЄС на вторгнення Росії в Україну (57%). Водночас 54% європейців стурбовані реакцією своїх національних урядів.

Підтримка низки заходів, вжитих у відповідь на вторгнення Росії в Україну, залишається дуже високою. Майже дев'ять з десяти (89%) підтримують ідею надання гуманітарної допомоги постраждалому від війни населенню, а понад вісім з десяти (84%) підтримують прийняття в ЄС людей, які тікають від війни.

72% виступають за надання фінансової підтримки Україні. Така ж частка (72%) підтримує економічні санкції проти російського уряду, бізнесу та окремих осіб.

Близько шести з десяти схвалюють надання ЄС статусу країни-кандидата на вступ до ЄС (61%) та фінансування ЄС закупівлі військового обладнання для постачання Україні (60%).

Інше опитування показало, що європейці загалом відкриті до ідеї вступу України до ЄС, незважаючи на витрати і ризики, але прохолодно ставляться до можливого розширення Євросоюзу за рахунок Грузії та країн на Західних Балканах.

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня мають розглянути питання про відкриття переговорів про вступ з Україною. Проти відкриття переговорів категорично виступає Угорщина.