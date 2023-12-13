Подавляющее большинство европейцев продолжает поддерживать меры в поддержку Украины

Подавляющее большинство граждан ЕС продолжает поддерживать меры по оказанию помощи Украине – наибольший уровень одобрения имеет гуманитарная помощь нашему государству.

Об этом свидетельствует опрос Евробарометра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

На вопрос о двух основных проблемах, с которыми сталкивается ЕС, респонденты поставили войну в Украине (28%) и иммиграцию (28%) на первое место, опередив международную ситуацию (24%) и инфляцию (20%, которая с весны прошлого года опустилась с первого на четвертое место).

Опрос также показывает, что 70% граждан ЕС видят Европейский Союз как место стабильности в неспокойном мире. 61% из них оптимистично настроены относительно будущего ЕС.

Большинство респондентов довольны реакцией ЕС на вторжение России в Украину (57%). В то же время 54% европейцев обеспокоены реакцией своих национальных правительств.

Поддержка ряда мер, принятых в ответ на вторжение России в Украину, остается очень высокой. Почти девять из десяти (89%) поддерживают идею оказания гуманитарной помощи пострадавшему от войны населению, а более восьми из десяти (84%) поддерживают принятие в ЕС людей, бегущих от войны.

72% выступают за предоставление финансовой поддержки Украине. Такая же доля (72%) поддерживает экономические санкции против российского правительства, бизнеса и отдельных лиц.

Около шести из десяти одобряют предоставление ЕС статуса страны-кандидата на вступление в ЕС (61%) и финансирование ЕС закупки военного оборудования для поставки Украине (60%).

Другой опрос показал, что европейцы в целом открыты к идее вступления Украины в ЕС, несмотря на расходы и риски, но прохладно относятся к возможному расширению Евросоюза за счет Грузии и стран на Западных Балканах.

Как известно, на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря должны рассмотреть вопрос об открытии переговоров о вступлении с Украиной. Против открытия переговоров категорически выступает Венгрия.