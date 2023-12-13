Орбан напередодні саміту знову лякає наслідками швидкого вступу України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні саміту ЄС повторив, що не може підтримати "швидке членство України" в Євросоюзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Швидкий вступ України до Європейського Союзу матиме руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС та європейської безпеки. Це не відповідає інтересам ні Угорщини, ні Європейського Союзу, тому ми не можемо його підтримати!", написав Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні саміту ЄС повторив, що не може підтримати "швидке членство України" в Євросоюзі.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

У середу Зеленський також попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.