Як міграційний закон став проблемою, що загрожує уряду Макрона

Одна з ключових політичних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона, що дала змогу зупинити зростання популярності ультраправих, опинилася під загрозою провалу.

11 грудня більшість депутатів Національних зборів Франції проголосували за скасування розгляду проєкту закону про імміграцію.

Докладніше про проблему для французького президенти і його оточення – у статті RFI Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію.

Відмова від розгляду законопроєкту – вкрай рідкісне явище у Франції.

Востаннє таке було тільки 2008 року, коли парламентарії відхилили законопроєкт про генетично модифіковані організми (ГМО). Проєкт міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена спіткала та сама доля.

Серед причин провалу коментатори називають те, що міністр внутрішніх справ хотів знайти неможливий компроміс: праві партії вимагали посилення законодавства щодо нелегальних мігрантів, а ліві, навпаки, вимагали внести поправки, які надавали б нелегалам право на медобслуговування та отримання посвідки на проживання за дотримання певних умов.

Після провалу імміграційного законопроєкту очільник МВС негайно вирушив до Єлисейського палацу, щоб подати прохання про свою відставку главі держави.

Утім, Макрон у відставці відмовив, тим самим демонструючи не тільки свою довіру Дарманену, а й рішучість провести імміграційну реформу.

Ба більше, президент відкинув можливість відкликати імміграційний законопроєкт.

За повідомленням Єлисейського палацу, президент Франції ще в понеділок заявив, що чекає пропозицій уряду щодо "приведення законопроєкту до ефективного юридичного тексту".

Час не чекає. Минулого тижня Макрон заявив, що збирається більш докладно поспілкуватися з французами в січні, щоб визначити основні віхи решти свого президентського терміну.

Які ще варіанти залишаються в уряду?

Звісно, виконавча влада могла б взяти до відома, що в неї немає абсолютної більшості в парламенті, і просто відкликати законопроєкт.

Але для Макрона це також стало б визнанням кризи режиму.

Утім, у французького уряду залишається ще один шлях.

Його називають коментатори, які прагнуть підкреслити, що в нинішньому складі парламент Франції ніколи не ухвалить запропоновані урядом Макрона реформи.

Після парламентських виборів літа 2022 року прихильники президента втратили абсолютну більшість у Національних зборах, і доля проєкту закону про імміграцію – це лише ілюстрація.

Протистояння між виконавчою владою і парламентом триватиме, і тому дехто рекомендує розпуск Національних зборів і проведення нових парламентських виборів як єдиний вихід із кризи.

Але керівництво партії Макрона побоюється, що у них не буде шансів повернути собі більшість, навіть відносну.

Як показують опитування, переможцем на виборах може виявитися вкрай права партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

За влучним висловлюванням Олів'є Марлекса, голови парламентської фракції правих "Республіканців", ця політична ситуація нагадує для уряду гру в "бельгійську рулетку" (нам ця смертельна гра відома як "російська рулетка". – Ред.), коли барабан револьвера заряджений повністю.

Майбутнє покаже, чи є поразка Жеральда Дарманена в парламенті скороминущим інцидентом, чи вона знаменує собою кінець будь-якої можливості ухвалення законів до 2027 року.

Докладніше – у матеріалі RFI Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію.