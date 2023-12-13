Как миграционный закон стал проблемой, угрожающей правительству Макрона

Одно из ключевых политических обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона, позволившее остановить рост популярности ультраправых, оказалось под угрозой провала.

11 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали за отмену рассмотрения проекта закона об иммиграции.

Подробнее о проблеме для французского президента и его окружения – в статье RFI Тяжелый выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции.

Отказ от рассмотрения законопроекта – крайне редкое явление во Франции.

Последний раз такое было только в 2008 году, когда парламентарии отклонили законопроект о генетически модифицированных организмах (ГМО). Проект министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена постигла та же участь.

Среди причин провала комментаторы называют то, что министр внутренних дел хотел найти невозможный компромисс: правые партии требовали ужесточения законодательства в отношении нелегальных мигрантов, а левые, наоборот, требовали внести поправки, которые предоставляли бы нелегалам право на медобслуживание и получение вида на жительство при соблюдении определенных условий.

После провала иммиграционного законопроекта глава МВД немедленно отправился в Елисейский дворец, чтобы подать прошение о своей отставке главе государства.

Впрочем, Макрон в отставке отказал, тем самым демонстрируя не только свое доверие Дарманену, но и решимость провести иммиграционную реформу.

Более того, президент отверг возможность отозвать иммиграционный законопроект.

По сообщению Елисейского дворца, президент Франции еще в понедельник заявил, что ждет предложений правительства по "приведению законопроекта к эффективному юридическому тексту".

Время не ждет. На прошлой неделе Макрон заявил, что собирается более подробно пообщаться с французами в январе, чтобы определить основные вехи оставшейся части своего президентского срока.

Какие еще варианты остаются у правительства?

Конечно, исполнительная власть могла бы принять к сведению, что у нее нет абсолютного большинства в парламенте, и просто отозвать законопроект.

Но для Макрона это также стало бы признанием кризиса режима.

Впрочем, у французского правительства остается еще один путь.

Его называют комментаторы, стремящиеся подчеркнуть, что в нынешнем составе парламент Франции никогда не примет предложенные правительством Макрона реформы.

После парламентских выборов лета 2022 года сторонники президента потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании, и судьба проекта закона об иммиграции – это лишь иллюстрация.

Противостояние между исполнительной властью и парламентом будет продолжаться, и поэтому некоторые рекомендуют роспуск Национального собрания и проведение новых парламентских выборов как единственный выход из кризиса.

Но руководство партии Макрона опасается, что у них не будет шансов вернуть себе большинство, даже относительное.

Как показывают опросы, победителем на выборах может оказаться крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

По меткому выражению Оливье Марлекса, главы парламентской фракции правых "Республиканцев", эта политическая ситуация напоминает для правительства игру в "бельгийскую рулетку" (нам эта смертельная игра известна как "русская рулетка". – Ред.), когда барабан револьвера заряжен полностью.

Будущее покажет, является ли поражение Жеральда Дарманена в парламенте мимолетным инцидентом, или оно знаменует собой конец любой возможности принятия законов до 2027 года.

Подробнее – в материале RFI Тяжелый выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции.