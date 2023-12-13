У ЄСПЛ пройшли слухання у справі України проти РФ щодо порушень прав людини у Криму

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) 13 грудня відбулися усні слухання у справі, в якій Україна звинувачує РФ у системних порушеннях прав людини в окупованому Криму.

Про це розповіла уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, повідомляє "Європейська правда".

Сокоренко зазначила, що під час своєї частини виступу наголосила суддям ЄСПЛ, що з початку окупації Криму у 2014 році, рік за роком, ситуація з дотриманням прав людини на окупованій території Криму погіршується.

Постраждалі від дій окупаційної влади не можуть захистити свої порушені права та отримати компенсацію внаслідок незаконних та варварських дій російських окупантів.

Більше того, Росія відмовляється співпрацювати з будь-якою стороною, в тому числі і з ЄСПЛ, щодо фактів порушення прав людини на окупованих територіях України, що значно поглиблює й без того невтішну ситуацію з їх дотриманням, зазначила Сокоренко.

Українська сторона у цій справі просить ЄСПЛ визнати Росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією.

Ухвалу щодо прийнятності цієї міждержавної справи було оголошено ЄСПЛ 14 січня 2021 року, коли вперше на міжнародному рівні міжнародним судовим органом було визнано юридичний факт окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, нагадала Сокоренко.

Наразі очікується рішення ЄСПЛ по суті щодо Криму.

Зазначимо, з 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

Детальніше про мету України у цій справі читайте в інтерв’ю Сокоренко "Європейській правді".