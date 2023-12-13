В ЕСПЧ прошли слушания по делу Украины против РФ о нарушениях прав человека в Крыму

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 13 декабря состоялись устные слушания по делу, в котором Украина обвиняет РФ в системных нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, сообщает "Европейская правда".

Сокоренко отметила, что во время своей части выступления отметила судьям ЕСПЧ, что с начала оккупации Крыма в 2014 году, год за годом, ситуация с соблюдением прав человека на оккупированной территории Крыма ухудшается.

Пострадавшие от действий оккупационных властей не могут защитить свои нарушенные права и получить компенсацию в результате незаконных и варварских действий российских оккупантов.

Более того, Россия отказывается сотрудничать с любой стороной, в том числе и с ЕСПЧ, по фактам нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, что значительно усугубляет и без того неутешительную ситуацию с их соблюдением, отметила Сокоренко.

Украинская сторона в этом деле просит ЕСПЧ признать Россию ответственной за нарушение прав человека, гарантированных Конвенцией.

Постановление о приемлемости этого межгосударственного дела было объявлено ЕСПЧ 14 января 2021 года, когда впервые на международном уровне международным судебным органом был признан юридический факт оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, напомнила Сокоренко.

Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по существу по Крыму.

Отметим, с 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.

Подробнее о цели Украины в этом деле читайте в интервью Сокоренко "Европейской правде".