Сенат схвалив оборонний бюджет США на 2024 рік з коштами для України та Ізраїлю

Сенат США схвалив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік обсягом $886 млрд, у який входять також кошти на підтримку України та Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Законопроєкт щодо бюджету – National Defense Authorization Act – серед іншого, передбачає підвищення заробітних плат для американських військовослужбовців на 5,2%.

Кошти для підтримки України та Ізраїлю, закладені у бюджет – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.

USA Today уточнюють, що бюджет передбачає 300 млн на Ініціативу безпекової підтримки України у 2024 фінансовому році та продовження дії ініціативи до 2027 року.

Також у ньому закладено кошти на спільні проєкти Пентагону з Австралією та Британією.

Очікується, що Палата представників у четвер проголосує за оборонний бюджет за швидкою процедурою, яка залишає менше шансів, що опоненти проєкту заблокують його, але потребує для схвалення дві третини голосів.

Лідери республіканців та демократів у Сенаті відстоювали проєкт як "чесний компроміс", у якому визначено пріоритетом змагання з супротивниками та демонструється підтримка союзникам. При цьому частина республіканців у Палаті представників невдоволені виключенням деяких положень, які вони пропонували, у тому числі у питанні скасування оплати відпустки та проїзду жінкам-військовослужбовицям у зв’язку з абортом чи іншими процедурами, пов’язаними з репродуктивним здоров’ям.

Частина невдоволені також продовженням спеціальної програми нагляду ФБР, що охопить у тому числі початок 2025 року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Він сказав, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.

Також Байден закликав членів Конгресу "не робити подарунка Путіну" і нарешті схвалити проєкт.

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, що означає неможливість ухвалення цього проєкту до Різдва.