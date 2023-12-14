На КПП "Ужгород" зі Словаччиною частково поновили пропуск вантажів

На пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецке", який блокують словацькі перевізники, частково відновився пропуск вантажівок на виїзд з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

"Від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію", – повідомили в управлінні.

Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформили 28 вантажних автомобілів, з них 24 пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

Як зазначають прикордонники, попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину, але фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Нагадаємо, з понеділка 11 грудня словацькі перевізники поновили блокаду на КПП "Ужгород – Вишнє Нємецке" та обмежують рух ваговозів, які прямують з України в бік Словаччини.

Водночас місцева влада не дозволила польським перевізникам поновити блокаду на КПП "Ягодин-Дорогуськ".