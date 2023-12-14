На КПП "Ужгород" со Словакией частично возобновили пропуск грузов

На пункте пропуска на границе со Словакией "Ужгород – Вышне Немецке", который блокируют словацкие перевозчики, частично возобновился пропуск грузовиков на выезд из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

"С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию", – сообщили в управлении.

По состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформили 28 грузовых автомобилей, из них 24 прошли все виды контроля на словацкой стороне.

Как отмечают пограничники, предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по два автомобиля в час, но фактически за час пропускают по три-четыре грузовика.

Напомним, с понедельника 11 декабря словацкие перевозчики возобновили блокаду на КПП "Ужгород – Вышне Немецке" и ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии.

В то же время местные власти не позволили польским перевозчикам возобновить блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск".